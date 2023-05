Business news: Bosnia, conclusa la 24ma Fiera internazionale di Mostar, 800 espositori presenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La 24ma Fiera internazionale di Mostar, dedicata al settore economico, ha chiuso oggi i lavori. All’evento hanno partecipato oltre 800 espositori provenienti da 30 Paesi. La fiera di quest'anno, che si è svolta dal 2 al 6 maggio, secondo gli organizzatori “ha fatto un grande passo in avanti” per quanto riguarda la visita agli stand, la promozione degli espositori e la parte congressuale. “Non possiamo ancora parlare di cifre precise, ma stando a tutto quello che abbiamo visto in questi cinque giorni di fiera, possiamo già dire che questa è stata la migliore edizione”, ha affermato la direttrice della Fiera di Mostar, Dalfina Bosnjak. Israele è stato il Paese partner di questa edizione. Alla cerimonia di apertura hanno partecipato, fra gli altri, la premier serba Ana Brnabic e il primo ministro croato Andrej Plenkovic. Le discussioni organizzate nei vari panel hanno visto al centro temi quali gli investimenti in Bosnia Erzegovina, l’utilizzo di fondi europei, la cooperazione transfrontaliera, la gastronomia, l’occupazione giovanile e il settore informatico. L’anno prossimo sarà la Croazia il Paese partner dell’evento. (Seb)