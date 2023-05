Business news: Albania, ad aprile inflazione cala dello 0,03 per cento rispetto a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione in Albania ha registrato nel mese di aprile un calo dello 0,03 per cento rispetto a marzo. È quanto reso noto dall’agenzia di stampa “Ata” sulla base dei dati dell’Istituto di statistica nazionale (Instat). Secondo l’indice dei prezzi al consumo, il dato annuo ad aprile è stato del 4,6 per cento, contro il 6,2 per cento dello scorso anno. Il livello di inflazione più alto era stato registrato nell’ottobre del 2022, quando aveva raggiunto l’8,3 per cento. (Alt)