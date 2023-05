Business news: Serbia, associazione fonti energetiche rinnovabili entra a far parte di SolarPower Europe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organizzazione delle fonti energetiche rinnovabili della Serbia è entrata a far parte dell'associazione SolarPower Europe, la quale riunisce più di 280 diverse aziende e organizzazioni europee del settore dell'energia solare. Lo riporta il sito web d'informazione "eKapija". SolarPower Europe, considerata la seconda associazione leader nell'Unione europea per l'impegno nella politica energetica e climatica dell'Ue, ha la missione di garantire che l'energia solare diventi la principale fonte di energia in Europa entro il 2030 e il suo scopo è di far sì che si possa raggiungere la neutralità climatica molto prima del 2050. L'associazione serba ne è diventata un membro a meno di due anni di distanza dal suo ingresso nell'associazione europea per l'energia eolica WindEurope. (Seb)