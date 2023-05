Business news: Serbia, tedesca Deutsche Bahn e francese Systra gestiranno progetto metropolitana di Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un consorzio formato dalla tedesca Deutsche Bahn e dalla francese Systra gestirà e supervisionerà il progetto di costruzione della prima linea della metropolitana di Belgrado, la capitale della Serbia. Lo ha annunciato il ministro delle Costruzioni, dei trasporti e delle infrastrutture serbo, Goran Vesic, presente alla firma del contratto sul progetto del valore di 46 milioni di euro. Lo riporta la stampa locale. "Sono particolarmente grato a Deutsche Bahn, che ha aperto il suo ufficio europeo a Belgrado, dal quale coordinerà le sue attività nel nostro continente. L'arrivo di rinomate aziende dalla Germania e dalla Francia nel nostro mercato parla di quanto il progetto di costruzione della metropolitana di Belgrado sia apprezzato nel quadro europeo", ha affermato Vesic su Instagram. Il ministro ha sottolineato che diverse grandi aziende globali hanno presentato domanda per la gestione della linea sotterranea e che il consorzio supervisionerà la costruzione della stessa in cooperazione con la francese Alstom e la cinese Power Construction Corporation of China. (Seb)