© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera di Stato norvegese Petoro ha consegnato al bilancio pubblico la cifra record di 117 miliardi di corone (10,1 miliardi di euro) nel primo trimestre del 2023. Si tratta di 4 miliardi di corone in più rispetto al primo trimestre del 2022 e 91 miliardi in più rispetto al primo trimestre del 2021, scrive la società in un comunicato stampa. (Sts)