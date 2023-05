Business news: Ryanair ordina 300 nuovi aerei per il valore di 36,2 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea irlandese Ryanair ha ordinato 300 jet Boeing 737 Max per un totale di oltre 40 miliardi di dollari (36,2 miliardi di euro). L'annuncio, che comprende 150 ordini fissi più 150 opzioni per il nuovo velivolo a basso consumo di carburante, rappresenta "il più grande ordine mai effettuato da una società irlandese per prodotti fabbricati negli Stati Uniti", ha affermato Ryanair in una nota. La consegna dei nuovi aerei è prevista tra il 2027 e il 2033. La compagnia ha specificato che tali aerei da 228 posti, insieme a un'importante campagna pubblicitaria, aiuterebbero a facilitare un aumento del numero di passeggeri. Ryanair punta infatti a raggiungere l'obiettivo di 300 milioni di viaggiatori nel 2024, un aumento dell'80 per cento del traffico passeggeri annuale. (Rel)