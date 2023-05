Business news: Bosnia, debito estero cala di 153 milioni di euro rispetto a fine 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il debito estero della Bosnia Erzegovina è stato ridotto nel primo trimestre di quest'anno di 300 milioni di marchi convertibili (circa 153 milioni di euro), rispetto alla fine dello scorso anno. Lo ha annunciato il ministero delle Finanze del Paese balcanico, ripreso dal sito web d'informazione "Biznis". Come indicato nella relazione trimestrale, il debito estero della Bosnia Erzegovina ammontava a un totale di 9,5 miliardi di marchi alla fine di marzo (circa 4,8 miliardi di euro), in diminuzione rispetto ai 9,8 miliardi di marchi (circa 5 miliardi di euro) alla fine del 2022. "Il debito estero della Federazione (entità croata e musulmana del Paese) è sceso alla fine di marzo a 5,3 miliardi di marchi (circa 2,7 miliardi di euro), dai 5,5 miliardi di marchi (circa 2,8 miliardi di euro) di tre mesi prima, mentre il debito estero della Repubblica Srpska (entità serba) è stato ridotto da 4,2 miliardi di marchi (circa 2,15 miliardi di euro) a 4,1 miliardi (circa 2,1 miliardi di euro)", si legge nel rapporto. Per quanto riguarda il distretto di Brcko, il debito ammontava a 45,5 milioni di marchi (circa 23,2 milioni di euro) alla fine di marzo, in calo rispetto ai 48,2 milioni di marchi (circa 24,6 milioni di euro) di fine dicembre. Come sottolineato dal rapporto trimestrale, il debito estero della Bosnia Erzegovina costituisce il 20,1 per cento del prodotto interno lordo (Pil). (Seb)