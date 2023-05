© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione nella Repubblica Ceca ha proseguito la sua discesa ad aprile 2023, raggiungendo il 3,6 per cento. Lo ha reso noto l’Ufficio ceco del lavoro. A fine aprile, i disoccupati nel Paese erano 261.700, 11.800 in meno rispetto al mese di marzo. Ad aprile 2022, il tasso di disoccupazione nella Repubblica Ceca era pari al 3,3 per cento. (Vap)