Kosovo: Kurti, bozza di statuto per Associazione comuni serbi va contro Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bozza di statuto presentata dal gruppo tecnico nella tappa di dialogo Belgrado-Pristina tenuta ieri è “fondamentalmente incompatibile con la Costituzione del Kosovo”. Lo ha detto il primo ministro del Kosovo Albin Kurti secondo quanto riferisce il quotidiano “Koha Ditore”. Kurti ha così fatto riferimento alla bozza stilata dal gruppo tecnico per lo statuto che dovrà regolare l'esistenza di un'Associazione di comuni a maggioranza serba nel nord del Kosovo. "In questa riunione, dopo l'accordo per le persone scomparse, abbiamo ascoltato con pazienza e attenzione il gruppo tecnico che ha presentato una bozza di statuto, per un totale di 67 articoli. Poi abbiamo espresso la nostra posizione secondo cui tale bozza, ciò che abbiamo ascoltato e letto, è fondamentalmente incompatibile con la costituzionalità, la legalità, i diritti umani, i valori europei, i diritti delle minoranze secondo gli standard europei e nonostante ciò saremo interessati a trovare soluzioni”, ha dichiarato il primo ministro.(Alt)