Cina: ministero Esteri, Nato rifletta sui suoi "atti criminali" (2)

- Una serie di articoli pubblicati dal quotidiano "Nikkei" a giugno 2021 ha gettato nuova luce sul bombardamento dell'ambasciata cinese a Belgrado durante la guerra del Kosovo nel 1999, episodio che ha segnato uno dei punti più bassi delle relazioni tra Usa e Cina, ed è sempre rimasto impresso nell'immaginario cinese come un attacco deliberato al Paese. Gli Stati Uniti hanno sempre sostenuto che il bombardamento sia avvenuto per errore, e che le cinque bombe di precisione sganciate da un bombardiere stealth statunitense B-2 fossero destinate ad una vicina installazione industriale jugoslava. La Cina, però, non ha mai accettato tale giustificazione, ed ha sempre sostenuto che il bombardamento, che uccise tre cittadini cinesi e innescò vaste proteste antiamericane in Cina, sia stato deliberato. Secondo gli articoli rilanciati da "Nikkei", gli Usa bombardarono l'ambasciata per distruggere i resti di un loro cacciabombardiere stealth F-117 Nighthawk abbattuto circa un mese prima dalle Forze armate serbe. L'aereo abbattuto si era schiantato su terreno rurale, e alcuni dei rottami erano stati esibiti più tardi presso il Museo dell'aria di Belgrado. Pare però che una volta venuti a conoscenza dell'abbattimento del velivolo, agenti cinesi avessero acquistato più componenti possibili dai contadini vicini al luogo dello schianto, e li avessero immagazzinati presso l'ambasciata cinese a Belgrado, in vista del loro successivo trasporto in Cina a fini di Studio. (segue) (Cip)