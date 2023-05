Serbia: rappresentante Ue Lajcak oggi da Vucic, evitare ogni possibilità di escalation in Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, incontrerà oggi a Belgrado il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak. Lajcak arriva nella capitale serba da Pristina, per monitorare l'attuazione di quanto deciso e concordato a Bruxelles e per preparare i prossimi passi e incontri tra le due parti. A tal proposito il rappresentante europeo ha annunciato che lunedì ci sarà un incontro a Bruxelles tra i capi negoziatori del Kosovo e della Serbia, Besnik Bislimi e Petar Petkovic. Lajcak ha visitato anche il nord del Kosovo, dove ha affermato "ci sono tensioni e sfiducia", sebbene, ha aggiunto, il dialogo "ha la capacità di risolverle". I rappresentanti della Lista serba (gruppo politico rappresentativo dei serbi del Kosovo) lo hanno incontrato nella città di Mitrovica esprimendogli la "preoccupazione dei cittadini" per la "continua repressione verso di loro del regime del primo ministro kosovaro Albin Kurti". "Quello che ho sentito mi preoccupa. Dobbiamo evitare ogni possibilità di escalation e concentrarsi interamente sulla normalizzazione", ha scritto in serata Lajcak su Twitter.(Seb)