Amministrative: Castellone (M5s), appello al voto libero e consapevole

- Ai cittadini di Qualiano ma anche a quelli di Quarto, di Marano e di tutti i Comuni in cui si voterà domenica 14 e lunedì 15 maggio “sento di rivolgere un appello al voto libero". Lo ha affermato la vicepresidente del Senato ed esponente M5s, Maria Domenica Castellone, mentre era a Qualiano per la chiusura della campagna elettorale in cui il M5s è impegnato, in coalizione con il Pd, a sostegno di Massimiliano Porcelli, candidato sindaco di Qualiano. "Sui territori i candidati sono sempre amici e parenti ma non è così che si cambiano le cose; il voto consapevole va esercitato leggendo i programmi, conoscendo le storie dei candidati con i loro valori ed anche le loro competenze", ha aggiunto Castellone. "Abbiate il coraggio di cambiare davvero", ha concluso la vicepresidente di palazzo Madama. (Rin)