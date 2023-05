Argentina: inflazione ad aprile aumentata del 108,8 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad aprile l'indice dei prezzi al consumo in Argentina è cresciuto dell'8,4 per cento su base mensile, arrivando a un incremento del 108,8 per cento anno su anno. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Indec). La percentuale è cresciuta rispetto a marzo, quando l'aumento era stato del 7,7 per cento. Si tratta dell'aumento di prezzi più alto registrato nel governo di Alberto Fernández. Ad aprile, gli aumenti maggiori hanno riguardato il comparto abbigliamento e calzature (+29 per cento). Per alimenti e bevande, l'aumento è stato del 10,1 per cento.(Abu)