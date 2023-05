Ucraina: Russia ha tentato di distruggere uno dei Patriot in dotazione a Kiev con un missile ipersonico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari russi hanno tentato di distruggere uno dei sistemi Patriot di fabbricazione statunitense in dotazione all’Ucraina la scorsa settimana, utilizzando un missile ipersonico. Due funzionari Usa rimasti anonimi hanno confermato all’emittente “Cnn” che l’attacco non avrebbe avuto successo, e che il sistema di difesa avrebbe intercettato con successo il missile. Secondo una delle fonti, i sistemi di difesa aerea in dotazione alle forze di Kiev avrebbero sparato “più missili da differenti angolazioni” per intercettare il missile. I russi, ha precisato, sarebbero riusciti ad intercettare i segnali radar emessi dal sistema Patriot, riuscendo così a localizzarlo per poi tentare di distruggerlo con un missile Kinzhal. (Was)