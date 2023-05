Business news: "Les Echos", taiwanese Prolgium sceglie Francia per sito produzione batterie elettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo taiwanese Prolgium installerà a Dunkerque, in Francia, la sua prima gigafactory per la produzione di batterie elettriche. Lo riferisce in anteprima il quotidiano "Les Echos"; spiegando che il presidente Emmanuel Macron lo annuncerà il 12 maggio durante una visita sul posto confermata dall'Eliseo. Il progetto prevede un investimento di 4 miliardi di euro, che porteranno alla creazione di 3 mila posti di lavoro. Prolgium ha lanciato la sua prima linea di produzione pilota nel 2017. Nel luglio scorso l'azienda aveva dichiarato a "Les Echos" che il Regno Unito, la Francia, la Germania, la Polonia e i Paesi Bassi erano gli Stati presi in considerazione per installare la sua prima fabbrica in Europa. (Frp)