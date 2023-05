Business news: Glencore progetta più grande impianto di riciclaggio batterie in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società mineraria anglo-svizzera Glencore ha in programma di costruire in Italia il più grande impianto di riciclaggio delle batterie d'Europa. Il progetto è stato avviato in modo congiunto con la società canadese Li-Cycle, di cui Glencore detiene una partecipazione del 10 per cento. Il quotidiano "Financial Times" riporta che Glencore mira a riutilizzare la sua fonderia di zinco e piombo in Sardegna per produrre litio, nichel e cobalto; metalli chiave utilizzati per produrre batterie per auto elettriche. I piani prevedono il riciclaggio di dispositivi elettronici portatili in disuso, rottami della produzione di batterie e vecchie batterie dei veicoli elettrici per creare forniture di litio, nichel e cobalto. L'impianto sarà in grado di trattare da 50 a 70 mila tonnellate di batterie frantumate, che verrebbero sottoposte a processi idrometallurgici per estrarre le materie prime. La conversione del sito sardo estenderebbe il controllo di Glencore sulla fornitura di materie prime critiche necessarie alle case automobilistiche, e darebbe inoltre all'azienda un ruolo di primo piano nel riciclaggio delle batterie, rafforzando al contempo il suo portafoglio di miniere di rame, nichel e cobalto. Tim Johnston, co-fondatore e presidente di Li-Cycle, ha dichiarato: "Questo è un progetto fondamentale per l'industria europea del riciclaggio delle batterie". (Rel)