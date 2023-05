Business news: farmaceutica svedese Sobi acquisirà statunitense Cti per 1,7 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azienda farmaceutica Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) ha comunicato che presenterà un'offerta da 1,7 miliardi di dollari per l'acquisto di Cti BioPharma, una società biofarmaceutica statunitense focalizzata su tumori del sangue e le malattie rare. Sobi ha reso noto che presenterà un'offerta pubblica di acquisto da 9,10 dollari per azione di Cti, un premio dell'89 per cento rispetto al prezzo registrato ieri dall’impresa alla chiusura della Borsa, pari a 4,82 dollari. "L'acquisizione di Cti è l'ultima di una serie di transazioni volte a trasformare l’azienda Sobi ha condotto per costruire il suo principale franchising sulle malattie rare", ha dichiarato Guido Oelkers, amministratore delegato di Sobi in una nota. Secondo quanto riportato, inoltre, Investor Ab, principale azionista di Sobi, sostiene l'acquisizione di Cti. La transazione dovrebbe chiudersi nel terzo trimestre del 2023, ha riferito la società svedese. (Sts)