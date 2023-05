Usa-Spagna: Biden riconosce la leadership internazionale di Sanchez su Ucraina e immigrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha riconosciuto la "leadership" internazionale del presidente del governo spagnolo, Pedro Sánchez su questioni come la guerra in Ucraina e il suo "enorme lavoro" sull'immigrazione. Poco prima dell'incontro privato alla Casa Bianca, Biden ha definito Sanchez "alleato e amico", ringraziandolo per la sua cooperazione sull'Ucraina. Il leader statunitense ha poi assicurato che collaborerà con la Spagna durante la presidenza dell'Ue che inizierà a luglio e si è detto "rammaricato" di non aver trascorso più tempo in Spagna dopo la sua visita dello scorso anno per il vertice Nato. "Mi sarebbe piaciuto trascorrere più tempo a Madrid, almeno una settimana", ha detto Biden.(Was)