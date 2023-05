© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mondo ha bisogno che negli Stati Uniti ci sia un presidente in grado di combattere le giuste battaglie, come Joe Biden. Lo ha detto il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, durante un bilaterale alla Casa Bianca, riferendosi alle elezioni del 2024. “Potete contare su di noi”, ha aggiunto. (Was)