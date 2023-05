Usa: capo di gabinetto di McCarthy si dimetterà il mese prossimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dan Meyer, il capo di gabinetto del presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, si dimetterà dal suo incarico il mese prossimo, dopo quattro anni. L’ufficio di McCarthy ha confermato la notizia in una nota, ringraziando Meyer per il lavoro svolto. “Ogni singolo membro del Congresso sa bene quanto sia importante avere uno staff competente, e soprattutto qualcuno che sia in grado di gestire le persone: sono estremamente grato a Dan per tutto quello che ha fatto per me e per il nostro Paese”, ha detto McCarthy. Meyer continuerà a lavorare fino alle prime settimane di giugno, per facilitare il passaggio di consegne al suo successore, Machalagh Carr. (Was)