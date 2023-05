Tunisia: presidente Saied, il Paese sarà al sicuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia rimarrà un Paese sicuro, nonostante “i vani tentativi di minarne la stabilità”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, nel corso di un incontro con diversi membri dell’esecutivo, svoltosi oggi, teso ad esaminare la situazione dopo l’attacco contro la sinagoga di Ghriba, a Djerba, di martedì 9 maggio, e le misure stabilite durante la riunione del Consiglio di sicurezza nazionale. Presenti all’incontro di oggi, tra gli altri, la premier Najla Bouden e il ministro degli Esteri Nabil Ammar, secondo quanto riferito dalla presidenza tunisina sulla propria pagina Facebook. Nell’occasione, Saied ha elogiato gli sforzi compiuti dalle forze armate, militari e di sicurezza per contrastare "tutti i piani che prendono di mira le istituzioni di pace, statali e civili", affermando che “coloro che pianificano spargimenti di sangue sono gli stessi che cercano di provocare crisi”. Mentre ha ringraziato i Paesi stranieri che hanno espresso la propria solidarietà a seguito dell’attacco del 9 maggio, costato la vita a sei persone, il presidente si è detto sorpreso per le affermazioni di chi ha accusato la Tunisia di antisemitismo, facendo riferimento a una serie di testi giuridici relativi alla libertà di credo e alla libertà di praticare riti religiosi nel Paese, incluse le disposizioni della Costituzione del 25 luglio 2022. Infine, il presidente ha sottolineato la necessità del pieno coinvolgimento dei giudici in questa delicata fase storica che la Tunisia sta vivendo, per rendere responsabili tutti coloro che cercano di minare la pace civile e danneggiare le capacità del popolo e della nazione.(Tut)