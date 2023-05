Business news: Serbia, azienda cinese Shandong annuncia gara appalto per costruzione muri corridoio Danubio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di costruzioni cinese Shandong ha annunciato una gara d'appalto per la costruzione dei muri di contenimento sulla tratta ad alta velocità del corridoio del Danubio, in Serbia, che collegherà i comuni di Pozarevac, Golubac e Veliko Gradiste al corridoio paneuropeo X. Lo ha riferito il portale d’informazione "eKapija". Il periodo di costruzione del tratto, lungo 60 chilometri, è di 12 mesi, mentre la scadenza per le domande è fissata per il 19 maggio. I lavori per la costruzione del corridoio del Danubio sono iniziati nel novembre 2021 e dovrebbero essere completati nel 2025. (Seb)