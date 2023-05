© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quota di partecipazione di Fondazione Cariplo in Intesa Sanpaolo passa dal 5,063 al 5,258 per cento, mentre Goldman Sachs detiene il 6,42 per cento. È quanto emerge dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti. Le due operazioni risalgono rispettivamente al 3 e al 5 maggio. (Rin)