Usa-Italia: Casa Bianca ufficializza la nomina di Jack Markell all’incarico di ambasciatore a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha ufficializzato la nomina di Jack Markell, ex governatore del Delaware, all’incarico di nuovo ambasciatore in Italia. In una nota, il presidente Joe Biden ha annunciato che Markell sarà il prossimo rappresentante diplomatico statunitense in Italia e nella Repubblica di San Marino. L’ex governatore del Delaware, che finora ha servito come rappresentante Usa presso l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), sarà sostituito da Sean Patrick Maloney. (Was)