- L'avvio del tavolo tecnico e la nomina del consigliere del Mit per le concessioni marittime “sono passi importanti per dimostrare che le spiagge italiane non sono una risorsa scarsa. La strada sostenuta dalla Lega verso una soluzione positiva e definitiva per i balneari è tracciata". Lo scrive su Twitter il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio, della Lega. (Rin)