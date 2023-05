Amministrative: Ronzulli (FI), Sondrio esempio di buongoverno, cittadini ci premieranno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Sondrio “è un esempio del buongoverno di Forza Italia e del centrodestra, vicino ai cittadini, capace di raccogliere le istanze di un territorio strategico per l'intera regione e di dare alla città un'identità chiara. Lo ha dichiarato la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, nel corso della chiusura della campagna elettorale a Sondrio. “Ora c'è bisogno di continuità per continuare a lavorare per lo sviluppo, grazie anche ai fondi del Pnrr, e la tutela delle comunità montane. E siamo certi che il sindaco Scaramellini e la sua amministrazione saranno premiati", ha sottolineato Ronzulli, che ha aggiunto: "Come ci ha ricordato oggi il nostro presidente Berlusconi nel suo video, non possiamo lasciare che siano altri a scegliere per noi. Andare a votare è importante, perché chi si astiene perde il diritto di lamentarsi se le cose non vanno. Sono convinta che i sondriesi premieranno il lavoro fatto in questi anni". (Rin)