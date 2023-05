Spagna-Usa: Sanchez, su bonifica Palomares gruppi di lavoro tecnici si riuniranno quanto prima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla bonifica di Palomares i gruppi di lavoro tecnici si riuniranno "quanto prima ed una volta per tutte" per poter rimuovere la terra contaminata e portarla via dalla Spagna. Lo ha affermato il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, in alcune dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro alla Casa Bianca con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. L'incidente nucleare di Palomares, in Andalusia, si verificò in piena Guerra fredda il 17 gennaio 1966, quando due aerei dell'aviazione statunitense si scontrarono durante una manovra di rifornimento, causando il rilascio e la caduta di quattro bombe termonucleari contaminando circa 50 mila metri cubi di suolo. Lo scorso marzo, attraverso il ministero degli Esteri, il governo spagnolo ha inviato una richiesta formale all'amministrazione Biden per procedere alla rimozione dei terreni contaminati secondo un accordo raggiunto nel 2015 con Mariano Rajoy alla Moncloa e Barack Obama alla Casa Bianca. (Was)