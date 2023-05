© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quota di partecipazione di Norges Bank in Lottomatica è del 3,051 per cento, mentre David Benjamin Sambur detiene il 71,754 per cento. È quanto emerge dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti. Entrambe le operazioni risalgono al 3 maggio. La quota di David Benjamin Sambur è per il 67,78 per cento in azioni con diritti di voto. (Rin)