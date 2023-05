Italia-Senegal: a Dakar seminari e incontri su fisica sperimentale in collaborazione con Università di Padova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa la missione in Senegal di Piero Martin, professore del dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Padova e a capo del più importante esperimento internazionale di fusione nucleare in corso in Italia nei laboratori Enea di Frascati. Lo riferisce l’ambasciata d’Italia a Dakar in un comunicato. In una settimana fitta di incontri il professore Martin ha incontrato i professori della facoltà di Scienze e Tecnologie dell'Università di Thiès e i rappresentanti dell'Accademia nazionale delle scienze e della tecnica del Senegal. Ha inoltre tenuto tre seminari organizzati in collaborazione con l'Università Cheikh Anta Diop di Dakar rispettivamente su fisica sperimentale, fisica nucleare e astronomia, e sul ruolo della scienza e dell'educazione superiore nella transizione ecologica, con la partecipazione di Unesco e del consigliere del presidente della Repubblica del Senegal per l'energia e l'ambiente. I seminari (a cui hanno assistito complessivamente circa 150 tra professori, ricercatori e studenti di dottorato) e gli incontri hanno riscosso grande partecipazione e interesse tra i convenuti e suscitato un forte richiamo verso il sistema dell'educazione superiore e della ricerca italiani in merito alla fisica. Gli eventi hanno consentito di identificare alcune iniziative per proseguire la collaborazione tra l'Università di Padova e le istituzioni scientifiche del Senegal, anche attraverso un auspicato potenziamento della mobilità di professori e ricercatori. (segue) (Com)