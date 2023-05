Ucraina: Mulè (FI), Vaticano camera di compensazione per propiziare de-escalation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani non è un punto di svolta ma un punto di passaggio, la questione risiede nel legittimare chi deve sedersi al tavolo per le trattative di pace visto che al momento la Russia e Kiev non si riconoscono reciprocamente il diritto a negoziare. “Quindi se c'è una camera di compensazione terza della quale il Vaticano si fa garante, allora quei negoziati che certamente non cominceranno adesso, potranno propiziare l'inizio di una de-escalation in autunno". Lo ha detto il vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, intervenendo a “Metropolis” su Repubblica Tv, per commentare l'incontro previsto domani tra Papa Francesco e il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "Tutto sta nel vedere quanto Zelensky accetterà di non stravincere, posto però che l'Ucraina è un territorio violato che ha il diritto di tornare ad essere lo Stato sovrano che era prima del 24 febbraio", ha sottolineato Mulè, che ha concluso: "Se il presidente ucraino avrà la misericordia di arrivare a quella pace, allora vedrete che la capacità del Papa di non escludere Kirill, da domani potrà portare a un nuovo approccio rispetto a quello che potrà essere un tavolo di pace". (Rin)