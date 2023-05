Spagna-Usa: Sanchez, Washington è esempio per la difesa della democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono un esempio per la difesa della democrazia. Lo ha detto il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, durante un bilaterale alla Casa Bianca con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. “Molte persone in tutto il mondo non si sarebbero mai aspettate di vedere un attacco contro la democrazia proprio qui a Washington”, ha detto, in un probabile riferimento all’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. (Was)