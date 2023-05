Medio Oriente: segretario generale Hezbollah, Netanyahu ha lanciato operazione a Gaza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo in contatto continuo con i comandanti della resistenza a Gaza. Stiamo monitorando la situazione e gli sviluppi, e stiamo offrendo aiuto, in una certa misura. Ma se fossimo costretti a prendere misure, non esiteremo a farlo, in qualsiasi momento", ha affermato Nasrallah, lasciando intendere che, per ora, Hezbollah non prenderà parte alle tensioni in corso a Gaza. Nella stessa occasione, il segretario generale ha rivolto l’attenzione anche alla situazione interna del Libano, invitando il governo a normalizzare i rapporti con la Siria di Bashar al Assad. Non da ultimo, Nasrallah si è detto "aperto al dialogo nell'ambito dei negoziati per le elezioni presidenziali in Libano", affermando ancora una volta il suo sostegno al leader del movimento filo-siriano Marada, Sleiman Frangieh, il candidato prescelto da Hezbollah e dal suo alleato il Amal. (Lib)