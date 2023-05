Spagna-Usa: Sanchez, condiviso con Biden unità transatlantica in difesa dell'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla guerra in Ucraina ho condiviso con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, "l'unità transatlantica e di tutti gli alleati della Nato nella difesa della libertà e del rispetto della sua sovranità nazionale ed integrità territoriale". Lo ha detto il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, a margine dell'incontro alla Casa Bianca con il leader statunitense. "In questa guerra c'è un aggressore (Putin) ed un aggredito (l'Ucraina). Tutti vogliamo una pace giusta e durevole e affinché sia così deve essere allineata al diritto internazionale", ha evidenziato il premier iberico. (Was)