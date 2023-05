Usa-Spagna: Biden incontra Sanchez, focus su Ucraina, difesa e America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha incontrato alla Casa Bianca il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, a cui ha ribadito la partnership tra i due Paesi. In una nota, la Casa Bianca ha fatto sapere che i due leader hanno sottolineato il sostegno “incrollabile” nei confronti dell’Ucraina, nel quadro della guerra con la Russia, sul piano militare, economico e umanitario. Entrambi hanno anche ribadito l’impegno ad imporre sanzioni nei confronti di Mosca. Le parti hanno valutato positivamente la recente espansione dell’accordo bilaterale per la cooperazione nel campo della difesa, che facilita la presenza di navi da guerra statunitensi in Spagna e rafforza la sicurezza collettiva della Nato. Particolare attenzione è stata dedicata anche all’imminente presidenza di turno spagnola del Consiglio Ue, oltre che alla cooperazione bilaterale in campo economico nell’emisfero occidentale. Infine, i due leader hanno discusso la collaborazione tra Washington e Madrid nel contrasto al cambiamento climatico, nella transizione energetica, nella scienza, nella tecnologia e nell’aerospazio. (Was)