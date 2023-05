Balneari: Zucconi (Fd’I), istituzione tavolo tecnico è passo concreto verso settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Meloni mantiene la promessa data instituendo il tavolo tecnico per iniziare il percorso di mappatura delle spiagge. “Un passo concreto che dimostra sia l’importanza che diamo al settore dei balneari sia la sua strategicità per la Nazione”. Così in una nota il segretario di presidenza alla Camera e deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi. “Da sempre Fratelli d’Italia sta al fianco del comparto e, ora al governo, si muove con coerenza conducendo la giusta interlocuzione con l’Europa. Con il tavolo tecnico si apre, finalmente, una nuova pagina di questa annosa questione per dare al più presto le risposte che l’intero settore attende da tanto tempo”, aggiunge Zucconi. (Rin)