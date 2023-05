Difesa: si insedia comitato per sviluppo e valorizzazione cultura Difesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi inizia un percorso di contaminazione biunivoca e virtuosa con l’obiettivo di promuovere le capacità e i valori delle Forze Armate” ha aggiunto il ministro Crosetto che, nel ringraziare i membri del Comitato, ha aggiunto: “Ognuno di voi rappresenta un pezzo di eccellenza di questo Paese. Grazie a nome della Difesa e dell’Italia. Siete qui e siete stati scelti e avete accettato il nostro invito non per lavorare per un governo o una parte politica ma per lavorare e servire la Nazione e le Istituzioni”. La sfida in campo è quella di promuovere la cultura della Difesa attraverso un approccio nuovo, inclusivo, aperto. Comunicare le tante sfaccettature del Sistema Difesa al servizio del Paese. Aprirsi al cambiamento e aiutarla a capire il Mondo e le sfide che bisogna affrontare. “Questo deve essere un luogo di ascolto e un tavolo di dialogo attorno a cui siedono militari ed esperti della società civile che offrono gratuitamente la propria professionalità per promuovere le Forze Armate e i loro valori” ha detto il Ministro ricordando che la Difesa è composta da molteplici elementi. Non solo missioni operative ma anche tecnologia, cultura e formazione, rispetto dei diritti e tutela dell’ambiente e del nostro patrimonio culturale, capacità empatica e generosità dei nostri uomini e donne in divisa che offrono il loro servizio nelle missioni all’estero e nella difesa del Paese. (Com)