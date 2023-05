Iran: ministro Esteri sente leader di Jihad islamica e Hamas, "brutale" l'aggressione a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Iran, Hossein Amirabollahian, ha tenuto, oggi, due conversazioni telefoniche con il capo dell'ufficio politico del movimento palestinese Hamas, Ismail Haniyeh, e con il segretario generale dell'organizzazione palestinese della Jihad islamica, Ziyad al Nakhalah, per discutere degli ultimi sviluppi nei Territori palestinesi e della “brutale aggressione” da parte del “regime sionista” nella Striscia di Gaza. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa iraniana “Irna”, il ministro ha condannato l’aggressione da parte di Israele così come l’uccisione mirata di leader della Jihad islamica e gli attacchi contro aree residenziali, che hanno provocato anche la morte di “palestinesi innocenti”, in particolare donne e bambini, in “chiara violazione dei diritti umani”. Al contempo, il titolare della diplomazia iraniana ha elogiato “l’eroica resistenza” della nazione palestinese. Da parte sua, Al Nakhalah, riferisce “Irna”, ha definito “eccellente” la resistenza mostrata sul campo, ribadendo la volontà di resistere fino a quanto gli attacchi non cesseranno e fino a quando Israele non accetterà le richieste avanzate dai palestinesi. Anche Haniyeh ha riferito che i gruppi della resistenza sono coordinati nel far fronte agli attacchi israeliani. “Le resistenza determinerà il destino di questa aggressione sionista e il regime israeliano non ha altra scelta che arrendersi”, ha dichiarato Haniyeh.(Res)