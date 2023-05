Ucraina: Sanchez, lavoriamo con Usa per una pace giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spagna e Stati Uniti stanno lavorando insieme per contribuire al raggiungimento di una pace giusta in Ucraina, nel rispetto delle norme internazionali e dello statuto delle Nazioni Unite. Lo ha detto il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, durante un bilaterale alla Casa Bianca con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. “In questa guerra ci sono una vittima e un aggressore, e quest’ultimo è Vladimir Putin”, ha detto. (Was)