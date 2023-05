Balneari: Gasparri (FI), tavolo tecnico dimostrerà che risorsa non è scarsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il tavolo sulla questione dei balneari, istituito presso la Presidenza del Consiglio, rappresenta la opportuna attuazione di quanto è stato votato in Parlamento nel decreto Milleproroghe. "Come la nota chiarisce, l'obiettivo dovrà essere quello di verificare che la risorsa non è scarsa e che quindi non c'è nessun motivo per procedere a gare per le concessioni balneari". Lo dichiara in una nota il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, di Forza Italia. “La stessa sentenza della Corte di Giustizia Europea è stata frettolosamente esaminata da alcuni nemici del mondo balneare, che non hanno letto i punti in cui si chiarisce, in maniera molto esplicita, che l'accertamento sulla quantità di risorse spetta ai singoli Paesi che possono avere i loro criteri di valutazione. Siccome in Italia ci sono migliaia di spazi dove si possono avviare nuove imprese, la risorsa non è scarsa e quindi il tavolo e le procedure del governo smentiranno quelli che vorrebbero la colonizzazione di un settore produttivo fondamentale per la nostra offerta turistica", aggiunge Gasparri. (Rin)