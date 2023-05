Imprese: assessore Ambiente Lazio, Amazon punta su Cisterna, auspichiamo nuovi investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deposito di smistamento Amazon a Cisterna è stato aperto ufficialmente a novembre 2021. Ieri ha aperto per la prima volta le sue porte ai rappresentanti delle istituzioni locali, nel corso di una visita della struttura, a cui ha partecipato il presidente del Consiglio regionale del Lazio Antonello Aurigemma. "Sono molto felice che un’importante azienda come Amazon abbia deciso di puntare su Cisterna per uno dei suoi centri dislocati sul tutto il territorio nazionale. Si tratta di una scommessa di certo vincente e che speriamo apra la strada ad altri investimenti in questa area che si candida a diventare uno snodo centrale nell’economia della Regione". Lo dichiara in una nota l’assessore Ambiente e sport della Regione Lazio Elena Palazzo. "Sono convinta che una sana collaborazione tra pubblica amministrazione e imprese private possa portare grandi vantaggi e ricadute positive sui territori in termini economici e occupazionali - continua l'assessore -. Un plauso particolare ad Amazon che ha stretto una proficua collaborazione con l’associazione Retake che ormai da molti anni agisce con i proprio volontari per pulire e riqualificare aree pubbliche sensibilizzando la cittadinanza sui temi ambientali", conclude l'assessore Palazzo. (Com)