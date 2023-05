Usa: Trump attacca DeSantis, gli serve un “trapianto di personalità”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è tornato ad attaccare il governatore della Florida, Ron DeSantis, affermando che “gli serve un trapianto di personalità”. In uno spot elettorale trasmesso oggi, Trump ha detto che “quasi tutti i parlamentari e le donne che hanno lavorato con lui, e che lo conoscono bene, sostengono me: ed è sorprendente considerando il rapporto personale che hanno con lui”. L’ex presidente ha attaccato anche l’ex governatore dell’Arkansas, Asa Hutchinson (che ha recentemente annunciato la sua candidatura alle elezioni del 2024 come repubblicano), affermando che “parlando di mancanza di personalità, DeSantis e Hutchinson sarebbero nella stessa classe”. Il governatore della Florida non ha ancora annunciato ufficialmente la sua candidatura alle prossime presidenziali, ma è ancora considerato come il probabile avversario principale di Trump alle primarie repubblicane. (Was)