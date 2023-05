Carceri: Delmastro, Rems tema scottante, presto Conferenza Stato-Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello delle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) “è un tema scottante”. Lo ha dichiarato il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Andrea Delmastro delle Vedove, nella conferenza stampa organizzata a termine della sua visita alla casa circondariale di Pisa. “Sulle Rems occorre la collaborazione delle Regioni, che hanno la competenza in materia sanitaria. Col ministro della Salute Schillaci faremo al più presto una Conferenza Stato-Regioni dedicata alle Rems. Gli ospedali psichiatrici giudiziari erano il buco nero della coscienza di noi italiani ed era giusto chiuderli. Non è invece giusto sbattere i malati psichiatrici negli istituti penitenziari, con grave danno per gli stessi malati, ma soprattutto per gli agenti della polizia penitenziaria. Il governo è al lavoro garantire agli uomini e alle donne della polizia penitenziaria di lavorare in serenità", ha aggiunto il sottosegretario. (Rin)