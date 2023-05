© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo maggio “abbiamo scelto di tagliare le tasse sul lavoro, e qualcuno si è risentito dicendo ‘proprio il primo maggio lo dovete fare? E perché non lo fate a Natale? Perché non abbiamo leggi da fare su Gesù”. Lo ha detto in una battuta il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Brescia per la chiusura della campagna elettorale.(Rin)