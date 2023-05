Medio Oriente: media, l’Egitto presenta una nuova proposta per portare la tregua a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto ha inviato una nuova proposta “perfezionata” per favorire un accordo di tregua tra Israele e la Jihad islamica palestinese, alla luce delle perduranti tensioni in corso dalla notte tra l’8 e il 9 maggio scorso. Lo riferisce l’emittente israeliana “I24 news”, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli in merito. Anche l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya” ha fatto sapere che sono ripresi i contatti tra l’Egitto e Israele per incoraggiare un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Secondo altri media israeliani, la Jihad islamica non chiede più a Israele di porre definitivamente fine agli omicidi o di consegnare il corpo di Khader Adnan, il prigioniero del gruppo in sciopero della fame, la cui morte durante la custodia israeliana ha alimentato le tensioni in corso. È da giorni, in realtà, che Il Cairo prova a mediare per porre fine alle violenze che hanno provocato almeno 33 morti nell'enclave. La notizia di possibili nuove discussioni sulla tregua giunge dopo che l’ufficiale di collegamento israeliano con i palestinesi, generale Ghassan Alian, ha riferito ai mediatori egiziani che Israele ha congelato i colloqui sul cessate il fuoco, a causa della ripresa del lancio di razzi da parte della Jihad islamica dalla Striscia di Gaza. Alian ha puntualizzato che Israele non negozierà mentre è sotto attacco.(Res)