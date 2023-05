Cina: Borrell, ministri Esteri Ue d'accordo su cambio strategia verso Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri europei hanno accolto con favore il documento presentato dall'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, sulla necessità di diminuire la dipendenza dalla Cina e hanno concordato una rimodulazione della strategia europea nei confronti di Pechino. A dirlo lo stesso Borrell nel corso della conferenza finale della riunione informale dei ministri degli Esteri Ue a Stoccolma. "Abbiamo avuto una lunga discussione che rifletteva il nostro consenso sulla Cina, e sono felice di annunciare che i colleghi hanno accolto con favore il documento che ho presentato loro. Considerando la recente evoluzione interna della Cina e le traiettorie della politica estera, continuiamo a definire Pechino con il trittico che riflette la realtà: rivale, partner e concorrente", ha detto. "C'è una parola chiave che è impegno", ha poi aggiunto. "Dobbiamo impegnarci con la Cina in molte forme, per molte questioni diverse e, allo stesso tempo, dobbiamo competere con la Cina e diminuire le nostre dipendenze quando queste diventano troppo grandi e rischiose", ha concluso Borrell. (Beb)