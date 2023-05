Lazio: Sabatini (Fd'I), da Giunta Rocca importanti interventi e nuove risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A nome del gruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale del Lazio "esprimo massima soddisfazione per gli interventi approvati oggi dalla Giunta Rocca in materia di disabilità e trasporto pubblico”. Lo afferma in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Pisana, Daniele Sabatini. "Con la prima delibera – spiega – è stata approvata la proposta di legge per l’Istituzione della figura del “Garante per la tutela delle persone con disabilità” con diverse e importanti funzioni. Il garante si occuperà di azioni di tutela e di intervento a garanzia del rispetto dei diritti delle persone disabili e promuoverà interventi di sensibilizzazione e promozione di una cultura dell’ inclusività, attraverso iniziative di carattere formativo con scuole, istituzioni ed enti". (segue) (Com)