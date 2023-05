Lazio: Sabatini (Fd'I), da Giunta Rocca importanti interventi e nuove risorse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel campo del trasporto pubblico – aggiunge il capogruppo di Fd'I – sono stati destinati 64 milioni in favore dei Comuni del Lazio, ad eccezione di Roma Capitale, per potenziare così il sistema dei trasporti a beneficio dei cittadini laziali e dei turisti. Si tratta di interventi che dimostrano l’attenzione della Giunta regionale verso i bisogni e i diritti delle persone fragili, e della volontà di rendere sempre più efficienti i trasporti su tutto il territorio. Fratelli d’Italia non può che ringraziare il presidente Rocca e la sua squadra per questi importanti segnali che dimostrano la concreta volontà di mantenere fede agli impegni assunti con i cittadini del Lazio", conclude Sabatini. (Com)