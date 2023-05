Cina: Borrell, dipendenza digitale dell'Ue è maggiore di quella che avevamo con gas russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dipendenza tecnologica dell'Ue dalla Cina è più rischiosa di quella che l'Europa aveva con il gas russo. A dirlo l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di difesa, nel corso della conferenza stampa finale della riunione informale dei ministri degli Esteri europei di Stoccolma. "Quando una dipendenza è troppo grande è un rischio, e l'esempio tipico è la dipendenza dal gas russo. Era una dipendenza rischiosa e abbiamo commesso un errore strategico nel lasciare che questa dipendenza crescesse così tanto", ha detto. "Oggi abbiamo una dipendenza dalla Cina per quanto riguarda la transizione digitale che è più grandi di quella che avevamo con la Russia nel campo degli idrocarburi", ha aggiunto. Non si tratta di considerare l'eccesso di dipendenza un pericolo, ma è certamente rischio quando si dipende troppo da qualcuno", ha concluso.(Beb)