Algeria: Parlamento africano respinge risoluzione Parlamento Ue su libertà di stampa

- Il Parlamento africano ha respinto la risoluzione con cui il Parlamento europeo chiedeva maggiori tutele alla libertà di stampa in Algeria. L'aula ha sottolineato che i media, nel Paese nordafricano godono di una totale libertà sin dall'inizio del processo democratico, oltre trent'anni fa. Il documento approvato oggi prevede anche una condanna a ogni forma di ingerenza negli affari interni dell'Algeria come di tutti i Paesi africani, ricordando che rappresentanti dei parlamenti africani ed europei, riuniti a dicembre 2022 a Bruxelles, avevano convenuto sulla necessità di mantenere consultazioni selle questioni bilaterali prima di prendere ogni tipo di decisione. Giovedì il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione per sollecitare la liberazione dei giornalisti algerini in carcere, Ihsane El Kadi et Mustapha Benfodil. Un intervento che era stato censurato anche dal Parlamento algerino, che ha parlato di una chiara ingerenza negli affari interni. (Ala)