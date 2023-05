Italia-Usa: al “Met” di New York sarà esposta una statua avuta in prestito dalla Fondazione Mont’e Prama, in Sardegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Metropolitan Museum of Art di New York, conosciuto con l’acronimo “Met”ha annunciato oggi di avere ricevuto in prestito dalla Fondazione Mont’e Prama, in Sardegna, una grande statua in calcare raffigurante un pugile, denominato “Manneddu”. La statua, riferisce una nota, è alta circa due metri e risale a 900-750 avanti Cristo, e rimarrà in esposizione all’interno del museo per sei mesi: dal 25 maggio al 6 dicembre di quest’anno. Si tratta del primo accordo stipulato tra il museo e la fondazione, raggiunto grazie al sostegno della Regione Sardegna e del ministero della Cultura italiano. “Siamo onorati di aver concordato questa partnership con una istituzione così prestigiosa, dopo accordi analoghi raggiunti in precedenza con l’Accademia italiana della Columbia University: grazie al contributo del ministero della Cultura e della Regione Sardegna, abbiamo la possibilità di mettere in mostra negli Stati Uniti le statue dei giganti di Mont’e Praga e la storia millenaria della nostra regione”, ha commentato Anthony Muroni, presidente della fondazione. (segue) (Was)